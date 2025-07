Auto bleibt nach Unfall in Möbelladen stehen

1 Nach einem Unfall steht ein Kleinwagen in einem Möbelgeschäft. Foto: René Priebe/dpa/René Priebe

Erst krachte es, dann stand er im Geschäft: Ein Wagen landete in einem Mannheimer Laden.











Link kopiert



In einem Möbelladen ist ein Auto nach einem Unfall in Mannheim gelandet. Zuvor war die Fahrerin eines anderen Autos beim Abbiegen mit ihrem Fahrzeug gegen den Kleinwagen gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, durchfuhr das Schaufenster und sein Wagen blieb in dem Geschäft stehen.