Mannheim: Anklage nach Schüssen auf 39-Jährigen in Kiosk

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde erst Tage später gefasst. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Angaben zu einem Motiv gibt es allerdings weiter nicht.











Nach Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk Anfang Oktober hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Sie wirft einem 26-Jährigen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der 39-Jährige wurde bei der Tat lebensgefährlich verletzt.