Am Marktplatz in Mannheim geht ein Restaurant in Flammen auf. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Bei einem Brand in einem Restaurant in der Mannheimer Innenstadt ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

Mehrere Menschen mussten am frühen Morgen ihre Wohnungen in dem brennenden Gebäude verlassen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Wie das Feuer in Küche und Kamin entstand, war zunächst unklar. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Der Wochenmarkt könne wie gewohnt stattfinden, teilte die Polizei mit.