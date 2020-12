1 Der Dieb wollte Zigaretten in einer Tasche aus dem Laden schmugg Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Ein 22 Jahre alter Mann ist in Schorndorf beim Stehlen ertappt worden. Darauf angesprochen, bedrohte er eine Mitarbeiterin des Ladens.

Schorndorf - Auf frischer Tat ertappt worden ist am Dienstagnachmittag ein 22 Jahre alter Ladendieb. Der Mann hatte in einem Discounter in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis)Zigaretten in eine mitgebrachte Tasche gelegt und an der Kasse nicht bezahlt.

Flasche zertrümmert

Als ihn die Kassiererin bat, mit ins Büro zu kommen, wurde der Mann sehr aggressiv und wollte flüchten. Er holte aus seiner Tasche eine leere Flasche, zertrümmerte diese und bedrohte mit dem scharfkantigen Flaschenhals einen Angestellten. Als die Polizei hinzukam, legte der Mann den gefährlichen Gegenstand nach Aufforderung ab. Der 22-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, er wurde in eine Fachklinik gebracht.