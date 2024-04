1 Als die Betrüger nach der ersten Übergabe auch noch Bargeld forderten, flog der Schwindel auf. Foto: IMAGO/Christine Roth

Unbekannte gaukeln einem Senior aus Degerloch vor, dass seine Tochter einen Unfall verschuldet habe und er Kaution bezahlen müsse. In der Rolle der Polizistin und des Richters sahnen die Täter ordentlich ab.











Es vergeht kaum eine Woche, in der die Stuttgarter Polizei nicht vor Schockanrufen warnt. Immer wieder fallen vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger auf die verschiedenen Maschen der Trickbetrüger rein – zuletzt waren sie am Montag in Degerloch erfolgreich. Unbekannte haben bei einem über 70 Jahre alten Mann Gold im Wert von mehreren 10 000 Euro erbeutet.