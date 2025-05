Alarm in U13 in Stuttgart: Mann führt Selbstgespräche in Bahn und hantiert mit Schusswaffe

Alarm in U13 in Stuttgart

1 Echte oder Anscheinwaffe? Das ist noch nicht geklärt. Foto: IMAGO/Rene Traut (Symbolbild)/Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Mann hat in einer Stadtbahn in Stuttgart Selbstgespräche über eine Waffe geführt – und hat plötzlich eine dabei. Was weiß die Polizei bislang?











Wenn eine Waffe im öffentlichen Raum auftaucht, ist der Schrecken groß – erst recht, wenn es auf so engem Raum wie in einem Stadtbahnwagen geschieht. Ein solcher Vorfall trug sich laut der Polizei am Dienstag am helllichten Mittag in einer Stadtbahn der Linie U13 zu. Passagiere schlugen Alarm, als dort ein Mann mit einer Waffe in der Hand gegen 12.45 Uhr mitten unter ihnen saß – wenn auch nur für eine vergleichsweise kurze Strecke.