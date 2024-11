„Mann mit Charakter“ in der Komödie im Marquardt: Säckel bleibt Säckel

„Mann mit Charakter“ in der Komödie im Marquardt

6 Schwäbische Bäckersleute, gespielt von Reinhold Weiser und Monika Hirschle Foto: Marquardt/Axel Preuß

Breites Schwäbisch, viele Klischees und ein Stück des Hamburger Ohnsorg-Theaters: die Komödie im Marquardt setzt mit „Ein Mann mit Charakter“ aufs immer gleiche Rezept.











Wer zahlt schon noch für Brezeln, die der Bäcker frühmorgens geschlungen hat? „Die Leute kaufen billiges Brot im Supermarkt“, schimpft der Senior, in dessen Bäckerei es schon lang nicht mehr gut läuft. Ein neuer Backofen wäre dringend nötig und gleich noch ein junger Bäckermeister, der das Geschäft übernimmt. Der Ronny aus Dresden wäre ein geeigneter Kandidat. Aber ein Ossi in einem schwäbischen Traditionsbetrieb, der so sächselt, dass die alte Tante „Ischias kriegt“? Undenkbar.