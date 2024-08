Mann in Eppingen totgeprügelt: Dreieinhalb Jahre Jugendstrafe für Jugendliche

1 Das Landgericht Heilbronn sprach die zur Tatzeit 14 und 16 Jahre alten Angeklagten am Dienstag der Körperverletzung mit Todesfolge und eines Raubdelikts schuldig. Foto: dpa/Marijan Murat

Weil sie einen Mann in Eppingen mit Faustschlägen und Tritten töteten, hat das Landgericht Heilbronn zwei Jugendliche zu Jugendstrafen von dreieinhalb Jahren verurteilt. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.











Link kopiert



Weil sie einen Mann in Eppingen in Baden-Württemberg mit Faustschlägen und Tritten töteten, sind zwei Jugendliche zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Heilbronn sprach die zur Tatzeit 14 und 16 Jahre alten Angeklagten am Dienstag der Körperverletzung mit Todesfolge und eines Raubdelikts schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Es verhängte jeweils dreieinhalb Jahre Jugendstrafe.