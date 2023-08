1 Ungebetener Gast in einem Göppinger Hausflur. Foto: Polizeipräsidium Ulm

Aus dem Urlaub bringen die Leute gerne ein Souvenir mit. Manchmal ist das auch lebendig. Im Gepäck finden sich immer wieder illegal oder aus Versehen eingeführte Tiere. In der Region gab es jetzt zwei Skorpionfunde binnen weniger Tage.









Im Hausflur sind Begegnungen an sich nichts Ungewöhnliches. Meist trifft man da auf Nachbarn. Etwas anders verhielt sich das am vergangenen Samstag in einem Göppinger Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner stieß da auf einen besonderen Gast: einen schwarzen Skorpion. Was wohl so manchen zu einer Schockreaktion getrieben hätte, ließ den Mann einigermaßen kalt: Er fing das rund drei Zentimeter lange und giftige Tier mit einem Glas ein und verständigte die Polizei.