Mann in Bad Cannstatt überfallen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub in Bad Cannstatt (Symbolbild).

Zwei Unbekannte schlagen in Bad Cannstatt einen Mann von hinten nieder und rauben ihn aus. Später wird ein Teil der Sachen gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 59-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr in Bad Cannstatt hinterrücks niedergeschlagen und überfallen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der König-Karl-Straße, das mutmaßliche Opfer war alkoholisiert. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich offenbar um zwei noch unbekannte Personen, die von hinten zuschlugen und dem Mann sein Handy, seinen Rucksack, seinen Geldbeutel und seine VfB-Fanjacke raubten.