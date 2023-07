1 Mann + Hummel hat eine breite Palette von Autofiltern im Angebot. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Mitarbeiter wollen die überraschende Schließung der Produktion von Mann+Hummel am Firmensitz in Ludwigsburg nicht kampflos hinnehmen. Der Zulieferer begründet das Aus mit einem Verlust in zweistelliger Millionenhöhe.









Stuttgart - Mit einer spontanen Schweigeminute auf dem Besucherparkplatz an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg haben die Beschäftigten von Mann+Hummelauf die Schließungspläne reagiert. Kurz zuvor hat Arbeitsdirektor Hanno Höhn sie bei einer Versammlung informiert, dass die Produktion am Firmensitz in Ludwigsburg geschlossen wird. Rund 400 Mitarbeiter von derzeit noch 1700 Mitarbeitern am Standort verlieren damit ihre Jobs. „Schock, Wut, Traurigkeit, Unglaube – das volle Programm“, so beschreibt Susanne Thomas, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Ludwigsburg, die Stimmungslage in der Belegschaft. Die Mitarbeiter waren teilweise 30 Jahre bei Mann+Hummel – „das war wie eine zweite Familie“, habe ihr ein Betroffener gesagt.