Mann greift in Gerlingen in eine Schlägerei ein: Streitschlichter wird selbst geschlagen und verletzt

Mann greift in Gerlingen in eine Schlägerei ein

1 Schlichter wird geschlagen: In Gerlingen sucht dei Polizei nach Zeugen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 40-Jähriger greift in Gerlingen am Mittwochmittag bei einer Schlägerei zweier Jungen ein. Kurz darauf wird er selbst von zwei Jugendlichen attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.











Er wollte bei einer Schlägerei schlichten, am Ende wurde er selbst verletzt: Ein 40 Jahre alter Mann hat am Mittwochvormittag in Gerlingen im Bereich der Urban- und der Meterstraße eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet. Wie die Polizei berichtet, schlug gegen 11 Uhr ein noch unbekannter Jugendlicher auf einen etwa Gleichaltrigen ein. Der 40-Jährige griff ein, währenddessen kamen zwei weitere unbekannte Jungen hinzu, zogen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein.