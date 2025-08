1 Der Tatverdächtige war in einem Regionalzug im Kreis Göppingen unterwegs. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Infolge eines Streits hat ein Mann am Donnerstag in einem Regionalzug im Kreis Göppingen eine Frau angegriffen. Die Polizei konnte den Angriff rechtzeitig unterbinden.











Link kopiert



In einem Regionalzug von Stuttgart ist es am Donnerstag am Bahnhof in Uhingen (Kreis Göppingen) zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten gekommen.