Mann bedroht Beamte in Weinstadt: Betrunkener greift Polizisten an

1 Die Polizei hat einen Betrunkenen in Gewahrsam genommen. Foto: Phillip Weinga/d

Ein offensichtlich stark betrunkener Mann stellt sich in der Weinstädter Bahnhofstraße vor einen Streifenwagen und beleidigt die Beamten. Auch auf dem Revier wird es zunächst nicht besser.











Link kopiert



Beamte des Polizeireviers Waiblingen sind am Donnerstag kurz vor 23 Uhr in der Bahnhofstraße in Weinstadt auf Streifenfahrt einem stark betrunkenen Mann begegnet, der sich mittig vor dem Streifenwagen auf die Straße stellte. Bei der Personenkontrolle zeigte er sich laut Polizei äußerst aggressiv, zudem soll er die Beamten beleidigt haben. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Im Polizeirevier soll er mehrfach in Richtung der Beamten getreten und diese in russischer Sprache beleidigt haben. Zudem habe er gedroht, sie umzubringen.