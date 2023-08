3 Die Polizei sucht derzeit nach einem Vermissten aus dem Kreis Ludwigsburg (Symbolbild). Bilder des Mannes sehen Sie aus rechtlichen Gründen erst, wenn Sie weiterklicken. Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Polizei sucht derzeit nach einem vermissten Mann aus dem Kreis Ludwigsburg und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.









Seit Mittwoch wird ein 33 Jahre alter Mann aus Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) vermisst. Paolo N. wurde laut Polizei zuletzt am Vormittag gegen 7.30 Uhr in Nußloch gesehen. Am Nachmittag bestand noch einmal telefonischer Kontakt mit einer Person aus seinem persönlichen Umfeld. In diesem Gespräch äußerte er, mit dem Bus wegfahren zu wollen. Ein Mobiltelefon hat er vermutlich nicht bei sich.