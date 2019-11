Hausbrand in Freiberg am Neckar Feuerwehr kämpft mit Flammen – Bewohner retten sich

In Freiberg am Neckar steht am Mittwochmorgen ein Haus in Flammen. Während sich die Bewohner ins Freie retten, kämpfen die Einsatzkräfte mit den Flammen. Offenbar befinden sich noch zwei Hunde im Haus.