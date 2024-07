Mann aus Großbottwar vor Gericht: Dealer muss mehr als vier Jahre ins Gefängnis

1 Die Kokainsucht bringt einen 41-Jährigen erneut ins Gefängnis. Foto: Marcus Brandt/dpa

Nach nur drei Verhandlungstagen hat die 9. Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts einen Prozess gegen einen 41-jährigen Mann aus Großbottwar abgeschlossen, der im Bottwartal einige Monate lang einen schwunghaften Drogenhandel aufgezogen hatte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zwischen Ende 2022 und Dezember 2023 Kokain und Marihuana von unterdurchschnittlicher Qualität in Großbottwar und Oberstenfeld ge- und verkauft hatte, um damit seinen Lebensunterhalt und seinen eigenen Konsum zu finanzieren. Er hatte das Rauschgift von zwei Dealern bezogen und an unbekannte Abnehmer mit Gewinn weiterverkauft.