1 Bei dem Sturz wurde der Snowboarder schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Zeitungsfoto.At

In Österreich ist ein Snowboarder aus Baden-Württemberg eine Felswand hinabgestürzt. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen.











Link kopiert



Ein Mann aus Baden-Württemberg ist beim Snowboarden im österreichischen Zürs eine Felswand hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der 42-Jährige habe den Abgrund des rund acht Meter hohen Martinsfelsens wohl übersehen, als er abseits der Piste gefahren sei, teilte die Polizei in Lech in Vorarlberg am Samstag mit.