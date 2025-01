City-Maut in New York eingeführt

1 Autos ohne Ende - in Manhattan bislang Alltag. (Archivbild) Foto: Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Wire/dpa

In London oder Stockholm ist eine City-Maut längst Alltag. Jetzt ist sie nach längerem Hin und Her auch im staugeplagten Manhattan eingeführt worden.











Link kopiert



New York - Die Einfahrt nach Manhattan kostet nun Geld. Als erste Metropole in den USA hat New York in seiner staugeplagten City eine Fahrzeug-Maut eingeführt. Seit Sonntag wird für die meisten Autofahrer eine Gebühr von 9 Dollar erhoben - dies entspricht etwa 8,70 Euro. Es gibt einige Ausnahmeregelungen, etwa für Geringverdienende.