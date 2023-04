1 Unter anderem werden vom Erlös der Mangotage Schulspeisungen in Burkina Faso finanziert. Foto: Kirchenbezirk

Die Mangotage im evangelischen Kirchenbezirk Böblingen finden auch in diesem Jahr wieder statt. Ab Sonntag sind 85 000 Früchte auf dem Weg von Burkina Faso nach Europa. Der Erlös fließt in Schulprojekte.









Hier wie dort laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 85 000 Mangos sind ab Sonntagabend auf dem Weg nach Europa. Dieses Jahr werden sie von Ouagadougou über Brüssel nach Sindelfingen kommen. „Wir hoffen auf eine rechtzeitige und problemlose Anlieferung, damit die Mangos ab Freitag an den vielen Verkaufsstellen von Ehrenamtlichen verkauft werden können“, heißt es von Seiten der Böblinger Organisatoren. „ Zum Teil können Mangos in den Kirchengemeinden auch vorbestellt werden.“ Der Erlös der Mangotage fließt direkt zurück nach Burkina Faso: Finanziert werden damit Lehrergehälter, Mittagessen in Schulkantinen und Projekte in evangelischen Schulen.

Die Eröffnung der Mangotage findet am Donnerstag, 4. Mai, um 15 Uhr auf dem Gelände der Spedition Derichsweiler in Sindelfingen statt, ab 16.30 Uhr gibt es hier auch einen Lagerverkauf. Das Haus der Begegnung und das evangelische Bezirksjugendwerk begleiten alle Beteiligten in Vorbereitung und Durchführung der Verkäufe. Die Spedition Derichsweiler sowie Messners Bauernladen stellen für Einfuhr und Verteilung wieder Hallen zur Verfügung.

Weitere Informationen und alle Verkaufsstellen unter: www.kirchebb.de/mangotage

Alle Verkaufsstellen:

Laden-Verkauf voraussichtlich ab Freitag, 5. Mai, danach so lange Vorrat reicht:

Weltladen Böblingen, Postplatz 10: Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr

Weltladen Herrenberg, Bronngasse 2: Di – Fr 9.30 – 18.30 Uhr, Sa 9.30 – 13.00 Uhr

Weltladen Maichingen, Laurentiusstraße 28: Mo – Sa 10 – 12 Uhr, Di, Do, Fr 15 – 18 Uhr

Weltladen Sindelfingen, Corbeil-Essonnes-Platz 10: Mo – Fr 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr, Sa 9.30 – 13.00 Uhr, 7.5. verkaufsoffener Sonntag 13 – 18 Uhr

Messners Bauernladen, Sindelfingen-Maichingen, Stuttgarter Straße 2: Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 8.30 – 13.30 Uhr

Hofgut Mauren, Hofladen: Fr 5.5, 8.30 – 18.30 Uhr, Sa, 6.5 8.30 – 13 Uhr

Reformhaus Klett Böblingen, Wolfgang-Brumme-Allee 2 – 38, 71034 Böblingen: Mo – Fr 8 – 19.30 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr

Verkaufsstellen in Gemeinden (solange Vorrat reicht):

Donnerstag, 4.5.2023: Leonberg, Treffpunkt der Stadtkirche, 16 – 18 Uhr; Sindelfingen Goldberg, Berliner Platz, 16.30 Uhr; Steinenbronn Gemeindehaus Kirchäckerstraße 3, 19 – 19.30 Uhr, Weil im Schönbuch, Paulinenstraße 46, 16 – 19 Uhr

Freitag, 5.5.2023: Altdorf, Hofladen Maier, 9 – 12 Uhr; Altdorf, Edeka Parkplatz 9 – 12 Uhr; Böblingen, Bonhoeffer-Haus, Paul-Gerhardt-Gemeinde, Geleener Straße 10, 10 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr; Böblingen, Landratsamt Foyer, ab 9 Uhr; Böblingen Markt am Elbenplatz, 10.30 – 14 Uhr; Böblingen Martin-Luther-Gemeinde Verkauf aus Garage, Schwabstraße 48, 16 – 18 Uhr; Böblingen, Rauher Kapf, Westerwaldweg 3, Familie Laabs; 17 – 19 Uhr; Darmsheim, beim Gemeindehaus am Wochenmarkt, ab 8 Uhr; Holzgerlingen, Wochenmarkt am Rathausplatz, 14 Uhr – max. 18 Uhr; Leonberg, Treffpunkt der Stadtkirche, 10 – 12 Uhr und 16 – 18.30 Uhr; Magstadt, Wochenmarkt Unterer Marktplatz, 8 – 12 Uhr; Magstadt, Unterer Marktplatz, 14 – 16 Uhr; Renningen, Bahnhofstraße 16, bei Postagentur, 13.30 Uhr; Sindelfingen Rathaus, 10 – 12 Uhr; Sindelfingen Goldberg, Berliner Platz, 16.30 Uhr; Sindelfingen VfL-Sportwelt, Rudolf-Harbig-Straße 8, 71063 Sindelfingen, 10 – 12 Uhr; Steinenbronn, Gemeindehaus Kirchäckerstraße 3, 14 – 19 Uhr; Waldenbuch, beim Haus der Begegnung, Bahnhofstraße, 14 – 17 Uhr; Weil im Schönbuch, Paulinenstraße 46, 16 – 19 Uhr

Samstag, 6.5.2023: Aidlingen, Rathausplatz, ab 8 Uhr; Altdorf, Edeka-Parkplatz, 9 – 12 Uhr; Altdorf, Hofladen Maier, 9 – 12 Uhr; Böblingen, Bonhoeffer-Haus, Paul-Gerhardt-Gemeinde, Geleener Straße 10, 10 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr; Böblingen, Martin-Luther-Gemeinde Verkauf aus Garage, Schwabstraße 48, 11 – 13 Uhr; Böblingen, Rauher Kapf, vor Gemeindehaus Taunusstraße 50, 8 – 10 Uhr; Böblingen, Wochenmarkt Pestalozzischule, ab 7 Uhr; Breitenstein, vor Breitensteiner Lädle, 7.30 – 12 Uhr; Ehningen, Marktplatz, 8 Uhr; Dätzingen, gegenüber Netto, ab 8 Uhr; Döffingen, Neue Mitte, ab 8 Uhr; Leonberg, Treffpunkt der Stadtkirche, 10 – 13 Uhr; Schönaich, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Große Gasse 1/1, 10 Uhr; Sindelfingen Goldberg, Berliner Platz, 8.30 Uhr; Sindelfingen, Oberer Marktplatz, ab 7.30 Uhr; Waldenbuch, beim Georg-Pfäfflin-Gemeindehaus, Liebenaustraße 31, 9 – 11.30 Uhr; Weil im Schönbuch, vor der Kirche und Paulinenstraße 46, 7 – 12 Uhr

Montag, 8.5.2023: Böblingen, altes Rathaus Marktplatz, ab 9 Uhr; Böblingen, Tetragon, ab 9 Uhr

Lieferung / Abholung in den jeweiligen Orten nach Vorbestellung:

Böblingen: Evangelische Kirche Dagersheim, Lieferung nach Vorbestellung

Donnerstag, 4.5.2023: Deufringen, Abholung der vorbestellten Mangos, 17 – 18.45 Uhr; Magstadt, Bachstraße 5, Verkauf ganzer Kisten nach Vorbestellung unter 07159 – 45321, 17.30 – 18.30 Uhr

Freitag, 5.5.2023: Deufringen, Abholung der vorbestellten Mangos, 17 – 20 Uhr

Samstag, 6.5.2023: Deufringen, Garagenverkauf, ab 8 Uhr