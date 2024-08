Mangelverwaltung in den Stuttgarter Kitas: Keine KI kann den Betreuungsbedarf decken

Mangelverwaltung in den Stuttgarter Kitas

1 In den Stuttgarter Kindertagesstätten bleibt mancher Betreuungsplatz unbesetzt, weil Personal fehlt. Foto: dpa/Armin Weigel

Die Rückzahlung von Zuschüssen für den Ausbau von Plätzen kann die Stadt finanziell verkraften, fehlendes Geld ist momentan nicht das Problem. Schwer wiegt, dass Eltern keinen Betreuungsplatz finden.











Link kopiert



Fast 1,5 Millionen Euro Rückzahlung an Zuschüssen sind kein Pappenstiel. Für die Landeshauptstadt war diese Summe im Haushalt 2023 allerdings verkraftbar. Schwerer wiegt, dass rund 100 Betreuungsplätze, für die der Bund in einem bis 2018 laufenden Programm Investitionszuschüsse gab, trotz aller Anstrengungen nicht geschaffen werden konnten. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI), auf die viele produzierende Firmen auch zum Ausgleich fehlender Fachkräfte setzen, helfen der Stadt in diesem Fall nicht weiter. Zur Kinderbetreuung und -erziehung braucht es nicht Maschinen, sondern engagierte Menschen.