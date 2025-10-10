Mangelnder Kinderschutz: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Drogen, Glücksspiel, Sucht: Die EU-Kommission nimmt Apple, Google, Youtube und Snapchat wegen möglicher Verletzungen von Kinderschutzregeln ins Visier.
Die Europäische Kommission verdächtigt Apple, Snapchat sowie Google und Youtube, Kinder auf ihren Plattformen nicht genug zu schützen. Die Brüsseler Behörde verlangt von den Tech-Konzernen daher nun Auskünfte zu ihren Sicherheitsvorkehrungen, wie die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen bei einem Treffen der EU-Digitalminister im dänischen Horsens mitteilte.