Seit 2022 sind Kim Kardashian und Kanye West offiziell geschieden. Nun spricht der Reality-Star offen über die Gründe für das Ehe-Aus mit dem Rapper.
Kim Kardashian (40) hat verraten, was ihre achtjährige Ehe mit Kanye West (48) endgültig zum Scheitern brachte. In einer neuen Episode des Podcasts "Call Her Daddy" erklärte sie, dass kein einzelner Moment ausschlaggebend war. "Es gab einfach viele Dinge, mit denen ich mich nicht abfinden konnte", so Kardashian. "Ich mochte es nicht, wenn jemand schlecht über meine Kinder, meine Großmutter, meine Tanten sprach - all diese Dinge. Wenn jemand so empfindet, dann sollten wir nicht zusammen sein."