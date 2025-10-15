Kim Kardashian (40) hat verraten, was ihre achtjährige Ehe mit Kanye West (48) endgültig zum Scheitern brachte. In einer neuen Episode des Podcasts "Call Her Daddy" erklärte sie, dass kein einzelner Moment ausschlaggebend war. "Es gab einfach viele Dinge, mit denen ich mich nicht abfinden konnte", so Kardashian. "Ich mochte es nicht, wenn jemand schlecht über meine Kinder, meine Großmutter, meine Tanten sprach - all diese Dinge. Wenn jemand so empfindet, dann sollten wir nicht zusammen sein."

"Beunruhigendes Gefühl" Das war jedoch nicht der einzige Grund für Kim Kardashian, nach fast sieben Ehejahren die Scheidung einzureichen. Auch "das Gefühl, emotional und finanziell nicht sicher zu sein", habe dazu beigetragen, die Ehe infrage zu stellen. Hätten sie an einem Tag noch fünf Lamborghinis gehabt, so wären sie plötzlich verschwunden, "wenn er eine Episode hatte", behauptete sie. Dann habe sich herausgestellt, dass er sie an seine Freunde verschenkt habe. "Man wusste nie, was einen beim Aufwachen erwarten würde, und das war ein wirklich beunruhigendes Gefühl", merkte sie an. "Mangelnde Stabilität war ein großes Thema."

Bei Kanye West wurde zunächst eine bipolare Störung diagnostiziert. Im Podcast "The Download" erklärte er jedoch im Frühjahr, es habe sich um eine Fehldiagnose gehandelt. Mittlerweile habe man bei ihm Autismus festgestellt.

Verhältnis zwischen Kanye West und seinen Kindern

Kim Kardashian und Kanye West lernten sich bereits in den frühen 2000er-Jahren kennen, 2012 wurden sie offiziell ein Paar. Nur ein Jahr später, im Juni 2013, kam ihre erste Tochter North zur Welt. 2014 gaben sich die Reality-Persönlichkeit und der Rapper das Jawort. 2021 reichte Kardashian die Scheidung ein, die im Jahr darauf finalisiert wurde. Gemeinsam bekam das Paar zuvor drei weitere Kinder: Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6).

Heute leben die gemeinsamen Kinder bei Kardashian. Im "Call Her Daddy"-Podcast erklärte sie: "Ich ziehe die Kinder ganztags groß." Doch auch West sei weiterhin ein Teil ihres Lebens. Kardashian "begrüße eine gute, gesunde Beziehung zwischen meinen Kindern und ihrem Vater. Er weiß das", so die Unternehmerin. Sie erlaube ihren Kindern, West zu sehen, "wann immer er anruft". Das liege derzeit jedoch etwas zurück. "Es ist wahrscheinlich schon ein paar Monate her, seit wir von ihm gehört haben", sagte Kardashian, wies aber gleichzeitig auf seinen hektischen Alltag als Musiker hin.