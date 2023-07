1 Beispiel für eine von der AVL gesperrte Bio(!)-Mülltonne. Foto: AVL

Deckel auf, Müll rein, Deckel zu, die Tonne am Straßenrand platzieren, und die Müllabfuhr übernimmt den Rest: Mit dem Abfallservice geht es uns im Kreis Ludwigsburg richtig gut. Die aufwühlenden Probleme vor anderthalb Jahren mit verzögerten oder ausgefallenen Leerungen sind soweit vergessen. Dass die Müllabfuhr sämtliche Tonnen leert, ist nicht selbstverständlich. Es reicht der Blick in den Nachbarkreis Böblingen, wo jeder Haushalt seinen Rundmüll selbst zum Wertstoffhof bringen und in Container werfen muss. Das ist dort Alltag, wie wenn man immer wieder zum Getränkemarkt fährt.