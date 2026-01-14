Mangel an Blutkonserven: DRK trommelt wegen knapper Blutreserven – Klinikum gibt Entwarnung

1 Das DRK ruft zum Blutspenden auf. Foto: dpa)

Das Rote Kreuz warnt, dass die Blutkonserven zur Neige gehen. Patienten der Ludwigsburger RKH Kliniken müssen sich aber offenbar keine Sorgen machen.











Das DRK appelliert gerade eindringlich an die Bevölkerung, doch bitteschön zum Blutspenden zu gehen. Es herrsche ein „Notstand bei der Versorgung“. Der Wintereinbruch und eine Krankheitswelle hätten zu Engpässen bei den Blutkonserven geführt. Sollten sich nun auch Patienten der Ludwigsburger RKH Kliniken Sorgen machen, dass womöglich Operationen verschoben werden oder die Reserven rationiert werden müssen?