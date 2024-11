„Mangal Döner“-Filiale in Stuttgart: Viele Ein-Stern-Bewertungen – das sagen Podolski und der CEO dazu

1 Bei der Eröffnung standen viele Menschen für einen Döner Schlange. Foto: Archiv/René Wolff

Im Netz gibt es viel Kritik an der Ende August eröffneten Stuttgarter Filiale der Fast-Food-Kette „Mangal Döner X Lukas Podolski“. Der Dönerladen hat bei Google viele Ein-Stern-Bewertungen. Was die Betreiber dazu sagen.











Link kopiert



Der Andrang bei der Eröffnung der ersten „Mangal Döner“- Filiale in Stuttgart am 30. August war groß. Vor dem Dönerladen an der Schulstraße in Stuttgart-Mitte bildete sich eine lange Schlange. Manche warteten teilweise mehrere Stunden auf einen Döner – und hofften nebenbei vergeblich, Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, der an der Kette beteiligt ist, zu treffen. Der war jedoch aus terminlichen Gründen verhindert.

Keine drei Monate später scheint der Hype um den Dönerladen schon wieder verflogen zu sein – zumindest bei einigen Stuttgartern. Das zeigen nicht zuletzt die vielen schlechten Google-Bewertungen. Im Vergleich zu anderen Dönerläden in Stuttgart hat der „Mangal Döner“ auffällig viele Ein-Stern-Bewertungen. Auch die Durchschnittsbewertung von 3,6 Sternen fällt gegenüber der Konkurrenz ab – Anfang des Monats waren es sogar nur 2,6 Sterne gewesen. Lesen Sie auch Kein Verständnis für Kritik an „Mangal Döner“-Filiale in Stuttgart Dennoch gibt sich Mitgründer Lukas Podolski auf Nachfrage unserer Redaktion zufrieden mit dem Start in Stuttgart: „Wir sind mehr als happy mit den ersten Wochen. Stuttgart liebt Mangal Döner.“ Und auch der CEO, Marco Schepers, will sich lieber auf das Positive konzentrieren. „Wir freuen uns über die vielen positiven Bewertungen unserer Fans. Die Stuttgarter lieben unser Restaurant.“ Der große Andrang und die zahlreichen Stammgäste würden dies beweisen. Schepers versichert: „Wir sind sehr zufrieden.“ Zufrieden scheinen jedoch bei Weitem nicht alle Kunden zu sein. Schaut man sich die Google-Bewertungen an, wird neben dem Geschmack des Döners, der zugegeben sehr subjektiv ist und von vielen Kunden auch gelobt wird, vor allem eines bemängelt: die angeblich mangelnde Hygiene und Sauberkeit des Dönerladens. Ein Kunde schreibt beispielsweise: „Leider sehr unhygienisch und nicht zu empfehlen. Bitte auf Sauberkeit achten.“ Ein weiterer Kunde geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter: „Ein Fall fürs Gesundheitsamt! So dreckig und unhygienisch.“ Der CEO, Marco Schepers, kann die Kritik an der Sauberkeit und Hygiene des Dönerladens nicht verstehen: „Wir haben ganz strenge Standards für Sauberkeit und Hygiene, deren Einhaltung wir kontrollieren.“ Das Personal werde laufend geschult. Schepers weiter: „Wir können nicht alle Google-Bewertungen nachvollziehen und fragen uns, welche Interessen dahinterstehen.“ Bald weitere Filiale von Mangal Döner in Stuttgart? Der Umsatz der Stuttgarter Filiale scheint trotz des durchwachsenen Feedbacks zu stimmen. Denn die Macher der Döner-Kette können sich vorstellen, eine weitere Filiale in Stuttgart zu eröffnen. „Falls sich in Stuttgart die Möglichkeit gibt, einen attraktiven Standort zu vernünftigen Konditionen zu bekommen, greifen wir beherzt zu“, so Lukas Podolski. Stuttgart sei noch „unterdönert“ in Sachen „High Quality Döner Restaurants mit Flair“. Unsere Empfehlung für Sie Neuer Mangal Döner in Stuttgart Der große Plan des Podolski-Döner-Imperiums Lukas Podolski hat seine erste Dönerfiliale in Süddeutschland eröffnet. Bis 2026 sollen über 100 Filialen in Deutschland entstehen – und das Geschäft international erweitert werden. Das Ziel: die größte Dönerkette in Europa zu werden. Und dann könnte auch der Mitgründer selbst bei der Eröffnung vor Ort sein. Denn wie CEO Schepers mitteilt, hat sich Lukas Podolski vorgenommen, möglichst alle Standorte im Laufe der Zeit persönlich zu besuchen.