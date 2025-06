Mandy Bork: Ihre Schwangerschaft ist eine wunderschöne Reise

Ex-"GNTM"-Model Mandy Bork (34) ist schwanger. Das verkündete sie am vergangenen Dienstag in einem Instagram-Post, der Babybauch-Fotos zeigt. "Endlich teilen wir unser kleines Geheimnis der letzten Monate", schrieb sie dazu. "Ich fühle mich so gesegnet, ein neues Leben mit meinem Lieblingsmenschen zu erschaffen." Gemeint ist damit ihr Ehemann, mit dem sie seit September 2020 verheiratet ist.

Die Stars gratulieren

"Herzlichen Glückwunsch dir und Philipp, so so schön", kommentierte "GNTM"-Gewinnerin Sara Nuru (35) den Instagram-Beitrag. In der vierten Staffel der Model-Castingshow belegte Bork 2009 an Nurus Seite den zweiten Platz. Weitere Glückwünsche gab es unter anderem von den Moderatorinnen Victoria Swarovski (31), Sylvie Meis (47) und Jennifer Knäble (45). In einer Instagram-Story meldete sich Bork am Mittwoch noch einmal zu Wort. Darin bedankt sie sich für die zahlreichen Glückwünsche und erzählt, dass ihre Schwangerschaft bis jetzt eine "wunderschöne Reise" sei. Sie sei jeden Tag dankbar für "unser kleines Bündel der Liebe".

Lesen Sie auch

Bei Instagram gibt das Model immer wieder persönliche Einblicke in sein Leben. Im April erklärte Bork in einem Beitrag zu ihrem Geburtstag: "Und einfach so bin ich 34. Ich bin dankbar für all die Möglichkeiten, an denen ich im letzten Jahr wachsen durfte, die wunderbaren Erinnerungen, die ich gemacht habe und die Kraft, die ich gewonnen habe." Sie gehe dankbar, gesegnet, friedlich und glücklicher als je zuvor in ein neues Lebensjahr.

2020 postete sie Schwarz-Weiß-Bilder ihrer Hochzeit und erklärte dazu: "Der 05.09.20 war nicht nur unser Hochzeitstag, es war auch der Tag unseres 11. Jahrestages. Es war für uns alle ein verrücktes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, was es besonders schön macht, diesen schönen Tag mit unserer Familie und engen Freunden zu verbringen." Sie könne es kaum erwarten, "den Rest unseres Lebens als deine Frau zu verbringen".