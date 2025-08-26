"Es ist sein Lachen", das manchmal durchblitze und Emma Heming Willis umhaut. Die Ehefrau von Bruce Willis hat ein Buch über die Reise mit seiner Demenz geschrieben und erzählt im US-Fernsehen von besonderen Augenblicken mit dem altbekannten Actionstar.
Seit zwei Jahren ist bekannt, dass Actionheld Bruce Willis (70) an frontotemporaler Demenz leidet. Seine Ehefrau Emma Heming Willis (47) bricht im Interview mit dem amerikanischen TV-Magazin "Good Morning America" in Tränen aus, als sie über den Alltag und ganz besondere Augenblicke mit ihm spricht.