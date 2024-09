Manchester: Britischer Polizist verkauft Kokain aus Asservatenkammer

1 Die Drogen stahl der Polizist an seinem Arbeitsplatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Er ermittelte in Fällen schwerer Kriminalität - und wurde selbst zum Kriminellen: In England ist ein Polizist wegen Drogenhandels verurteilt worden. Das Rauschgift stahl er an seinem Arbeitsplatz.











Link kopiert



Fast vier Kilogramm Kokain aus der Asservatenkammer hat ein Polizist in England gestohlen und mithilfe eines Drogendealers auf der Straße verkauft. Der Ermittler der Polizei von Manchester flog auf, als er ein Beutelchen mit dem Rauschgift vor der Schule seiner Tochter verlor, wie der Sender Sky News berichtete. Der Polizist ist inzwischen entlassen worden. Ein Gericht in Liverpool sprach den 54-Jährigen, der in der Abteilung für schwere Kriminalität arbeitete, wegen Amtsmissbrauchs und Drogenhandels schuldig.