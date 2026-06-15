Management bestätigt: Bonnie Tyler ist aus künstlichem Koma erwacht

Erstmals gibt es vorsichtig gute Nachrichten: Bonnie Tyler liegt nicht mehr im Koma. Schwer krank ist die Rock-Legende aber weiterhin. Ihr Management muss nun alle Sommerkonzerte absagen.
Es ist die erste vorsichtig gute Nachricht seit Wochen: Bonnie Tyler (75) liegt nicht mehr im künstlichen Koma. Wie das Management der britischen Rock-Legende ("Total Eclipse of the Heart") gegenüber "Bild" mitteilte, hat sich der Zustand der Sängerin zuletzt leicht gebessert. Endgültig aufatmen können ihre Fans aber noch nicht.