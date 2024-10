Schauspieler Patrick Dempsey war in "Scream 3" im Jahr 2000 in der Rolle des Mark Kincaid zu sehen. Nun deutet er eine Rückkehr zum Franchise an.

Patrick Dempsey (58) deutet eine Rückkehr zum "Scream"-Franchise (seit 1996) an. Es soll Gespräche darüber geben, dass er im kommenden "Scream 7" seine Rolle als Detective Mark Kincaid aus "Scream 3" (2003) wiederaufnimmt. Das verriet der Schauspieler dem "People"-Magazin in einem Exklusiv-Interview.

Patrick Dempsey wartet auf das Drehbuch

"Nun, sie haben mit mir darüber gesprochen, und ich glaube, sie arbeiten noch am Drehbuch", sagte Dempsey demnach. Und über die Hauptdarstellerin von fünf der bisher sechs Film fügte er hinzu: "Natürlich hat Neve unterschrieben, also denke ich, wir werden sehen." Neve Campbell (51) spielte Sidney Prescott in Teil eins bis fünf.

"Ich warte darauf, das Drehbuch zu lesen und zu sehen, ob es tatsächlich klappt", fuhr der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star fort, der zuletzt unter anderem im Biopic "Ferrari" (2023) zu sehen war. "In diesem Geschäft weiß man nie, was passieren wird. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt und sie Wirklichkeit wird, dann werde ich sie auf jeden Fall ernst nehmen", fügte er hinzu.

Kommt Detective Mark Kincaid zurück?

Dempsey spielte in "Scream 3" die Rolle des Detectives des Los Angeles Police Department an der Seite von Campbells Sidney Prescott, Courteney Cox' (60) Gale Weathers und David Arquettes (53) Dewey Riley. In dem Film half Kincaid bei den Mordermittlungen, während er sich in Prescott verliebte.

In einer Andeutung in "Scream 5" (2022) wurde Kincaid als Sidney Prescotts Ehemann bezeichnet. Dies wurde später von den Regisseuren des Films, Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, in einem Interview mit "Entertainment Weekly" bestätigt. Dempseys Figur wurde auch in "Scream 6" (2023) erwähnt.

"Scream 7" kommt im Februar 2026

"Scream 7" wurde im August 2023 angekündigt. Im März 2024 gab Campbell bekannt, dass sie ihre Rolle in dem neuen Film wiederaufnehmen werde. Als Campbell ihre Rückkehr ankündigte, bestätigte sie auch, dass Kevin Williamson (59), der das Drehbuch für den Originalfilm schrieb, bei dem neuen Film Regie führen wird.

Campbell und Williamson gaben zudem Anfang des Monats bekannt, wann "Scream 7" in die Kinos kommen wird. "Es wird ein Killer 2026 sein. #Scream7", titelten die beiden in einem gemeinsamen Instagram-Post. Demnach soll der Film am 27. Februar in den US-Lichtspielhäusern starten.