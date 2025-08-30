Mans Best Friend: Sabrina Carpenter treibt ihr Erfolgsrezept auf die Spitze

Sabrina Carpenter sieht aus wie Barbie, singt mit Engelsstimme und überrascht mit Lyrics, die man nicht hat kommen sehen. Auf ihrem neuen Album treibt sie dieses Erfolgskonzept auf die Spitze.
Nach einem Jahrzehnt in der Musikindustrie gelang Sabrina Carpenter (26) im vergangenen Jahr mit ihrem sechsten Album "Short n' Sweet" endlich der große Durchbruch. Zwei Grammy Awards gab es obendrauf. Ein Jahr und wenige Tage später legt sie mit "Man's Best Friend" bereits Album Nummer sieben nach. Offenbar geht der kreative Prozess schnell, wenn man seine Nische gefunden hat.