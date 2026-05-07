Dennis und Dana Diekmeier haben sich nach 16 Jahren Ehe getrennt. Aber in einem Interview spricht der Ex-HSV-Profi vor allem über das, was beide jetzt verbindet: die vier gemeinsamen Kinder und das Wohlergehen der krebskranken Tochter Delani.

Der Ex-Bundesliga-Profi Dennis Diekmeier (36) hat im Interview mit "RTL.de" darüber gesprochen, dass nach der Trennung von Ehefrau Dana (40) das Wohl der vier Kinder im Mittelpunkt steht - allen voran von Tochter Delani (15), bei der ein bösartiger Nierentumor diagnostiziert wurde.

Tiere geben Delani Energie Aktuell befinde sie sich wieder zur Behandlung in Würzburg, wo geprüft werde, ob ihr Körper auf eine veränderte Therapie reagiere. "Man lässt nichts unversucht. Man probiert alles", betonte Dennis Diekmeier. Die Behandlungen sollten Zeit verschaffen, bis die Krebsforschung weiter entwickelt sei und Medikamente gefunden würden, die seiner Tochter helfen könnten. Solange es Delani gut gehe und sie diese Schritte selbst mitgehen wolle, "stützen wir das", betonte der 36-Jährige.

"Eine enorme Energie" gäben seiner Tochter Tiere. Das Reiten kenne Delani "von klein auf" und dabei zähle für einen Moment einmal nicht die Krankheit, sondern ihr Mut. Und so saß die 15-Jährige am vergangenen Wochenende wieder bei einem Reitturnier im Sattel, wo sie neben schönen Momenten mit einem Sturz für einen kurzen Schreckmoment sorgte.

Benefizturnier am 30. Mai

Dennis Diekmeier selbst fiebert ebenfalls schon auf ein sportliches Ereignis hin: den Langholz Cup am 30. Mai in Wiesbaden. Bei dem Fußball-Benefizturnier werden Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. Mit dabei sind Stars wie Lukas Podolski, Ex-Profi Tim Kister und Rapper Gzuz. Dennis Diekmeier nimmt nach 2025 auch in diesem Jahr wieder "selbstverständlich" teil. "Umso mehr Leute dabei sind, umso mehr Zuschauer hoffen wir natürlich auch."

Über die Kinder verbunden

Über die Trennung nach 16 Ehejahren selbst will der ehemalige HSV-Profi gegenüber "RTL.de" nicht "groß sprechen". Doch er bestätigt, dass die Diekmeiers über die Kinder verbunden bleiben: "Ja, na klar, auf jeden Fall."

Die Diekmeiers hatten 2010 geheiratet und haben neben Delani noch drei weitere Kinder: Dion, Damina und Divia. Über ihren Instagram-Account hatte Dana Diekmeier Ende April das Beziehungsende öffentlich gemacht. "Manche Wege im Leben verändern sich - auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte. Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles geändert." Im Februar 2025 hatten Dennis und Dana Diekmeier mitgeteilt, dass bei ihrer Tochter Delani ein bösartiger Nierentumor diagnostiziert worden war. Der Krebs hatte bereits Metastasen in der Lunge gebildet.

Es folgten Klinikaufenthalte, mehrere Operationen an der linken Lunge und eine erste Chemotherapie, die zunächst nicht den erhofften Erfolg brachte. Erst Ende 2025 schlug ein neuer Behandlungsansatz an, bei dem ein radioaktiver Wirkstoff gezielt in Tumorzellen wirkt.