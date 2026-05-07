Dennis und Dana Diekmeier haben sich nach 16 Jahren Ehe getrennt. Aber in einem Interview spricht der Ex-HSV-Profi vor allem über das, was beide jetzt verbindet: die vier gemeinsamen Kinder und das Wohlergehen der krebskranken Tochter Delani.
Der Ex-Bundesliga-Profi Dennis Diekmeier (36) hat im Interview mit "RTL.de" darüber gesprochen, dass nach der Trennung von Ehefrau Dana (40) das Wohl der vier Kinder im Mittelpunkt steht - allen voran von Tochter Delani (15), bei der ein bösartiger Nierentumor diagnostiziert wurde.