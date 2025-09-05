Mama Verona lebt jetzt in Dubai: So hält Diego Pooth Kontakt zu seiner Familie

Für Diego Pooth (21) reiht sich derzeit ein Termin an den nächsten. Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten "Schlag den Star"-Ausgabe, bei der er gemeinsam mit seiner Mutter Verona Pooth (57) gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) antreten wird, schaute er auch bei einem Launch-Event des chinesischen Smartphone-Herstellers Nubia einen Tag vor der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin vorbei.

"Grundsätzlich hat mich Technik in jederlei Hinsicht schon von klein auf begeistert", erklärt der 21-Jährige bei der Vorstellung des neuen Smartphone-Modells "Nubia Air". Der Promi-Spross studiert neben Product Management auch Software-Engineering und setzt sich damit täglich mit IT-Themen und Computer-Programmen auseinander. Er sei zwar kein Technik-Nerd, "aber ich würde mich durchaus als sehr Technik-affin bezeichnen". Bei einem Handy achte er vor allem auf die Leistungsfähigkeit sowie die Kamera.

"Körperliche Distanz oft gar nicht richtig spürbar"

Auf sein Smartphone und seinen Laptop könnte er im Alltag auf keinen Fall verzichten und schon gar nicht auf WhatsApp. Schließlich lebt seine Familie mittlerweile in Dubai. Diego Pooth ist es gewohnt, von seinen Liebsten getrennt zu sein. Schon als Jugendlicher lebte er längere Zeit in den USA. "Dadurch, dass wir trotzdem so viel Kontakt haben und uns sehr nahestehen, ist die körperliche Distanz oft gar nicht richtig spürbar", erklärt der 21-Jährige. Auch wenn es natürlich Momente gebe, "in denen man seine Liebsten besonders vermisst und gerne persönlich sehen würde, zum Beispiel an Feiertagen oder Geburtstagen".

"Trotz jeglicher Umstände schaffen wir es, uns sehr regelmäßig auch persönlich zu sehen, sei es in Düsseldorf, auch mit meiner Oma, oder wenn meine Familie mich in Berlin besucht oder ich sie in Zukunft in Dubai." Das nächste Wiedersehen mit seiner Familie steht kurz bevor. Sowohl Papa Franjo Pooth (56) als auch Bruder Rocco (14) werden ihn und seine Mutter bei "Schlag den Star" im Publikum unterstützen.

Die Chance auf einen Sieg gegen die Ochsenknechts könne er nur schwer einschätzen. "Was ich weiß, ist, dass meine Mutter und ich ein sehr gutes Team sind. Ob es reicht, werden wir sehen. Ich mache mir da keinen Druck und freue mich einfach auf die Challenge."

Ist er auch mit seiner Freundin bald im TV zu sehen?

Auch seine Freundin Louisa Büscher wird live mit ihm mitfiebern. Die 23-Jährige zog erst vor Kurzem in seine Nähe nach Berlin und feierte Anfang Juli ihr Debüt auf dem roten Teppich. Ob die beiden auch im TV bald gemeinsame Sache machen werden? "Darüber haben wir noch nie gesprochen, bzw. uns keine Gedanken zu gemacht. Sie hat vor Kurzem ihren Bachelor abgeschlossen und eine Vollzeitstelle im Marketing-Bereich angefangen, auf die sie sich momentan fokussiert", führt er aus.

Angebote dürfte Diego Pooth nach seinem Sieg bei "Let's Dance" in diesem Jahr reichlich auf dem Tisch haben. "Wenn etwas Cooles kommt, das zu mir passt, bin ich sofort dabei. Besonders sportliche, abenteuerliche Challenges reizen mich sehr", erklärt Diego Pooth weiter und verrät auch, welchen wichtigen Rat ihm seine Mutter mit auf seinem Weg in die Entertainmentbranche gegeben hat. "Immer erstmal 'Ja' sagen. Bei 'Let's Dance' hat das ziemlich gut geklappt, was ich mir niemals zugetraut hätte. Aber man darf sich wirklich nicht immer so einen Kopf machen, sondern sollte einfach machen und man selbst sein, dann klappt alles."