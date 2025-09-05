Mama Verona lebt jetzt in Dubai: So hält Diego Pooth Kontakt zu seiner Familie

Diego Pooth hat volle Tage: Kurz vor "Schlag den Star" spricht er über seine Technik-Leidenschaft, den Rückhalt seiner Familie und neue Chancen nach "Let's Dance".
Für Diego Pooth (21) reiht sich derzeit ein Termin an den nächsten. Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten "Schlag den Star"-Ausgabe, bei der er gemeinsam mit seiner Mutter Verona Pooth (57) gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) antreten wird, schaute er auch bei einem Launch-Event des chinesischen Smartphone-Herstellers Nubia einen Tag vor der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin vorbei.