„Mama geht tanzen“ in Kirchheim: Tanzparty für Mütter feiert Premiere

„Mama geht tanzen“ in Kirchheim

1 Das Angebot „Mama geht tanzen“ gibt es mittlerweile in vielen Städten. Demnächst reiht sich auch Kirchheim ein. Foto: Eibner-Pressefoto/Silas Schüller

Abends um elf Uhr losziehen und Party machen, das passt nicht zum Alltag von Müttern – sie fallen um diese Zeit eher ins Bett. Mit „Mama geht tanzen" gibt es inzwischen aber einen Weg, Tanzfreude und Schlafbedarf unter einen Hut zu bringen.











Dass im „Filmriss“, der Bar im Kirchheimer Stadtkino, schon von 20 Uhr an aufgelegt wird, kommt eher selten vor. Doch am 23. März wird das der Fall sein: Dann tanzt Mama, wenn sie mag, drei Stunden durch, bis die Sohlen glühen. Damit gibt es in Kirchheim zum ersten Mal die Party „Mama geht tanzen“, ein Konzept, das Ende 2022 erfunden wurde und sich seitdem ziemlich rasant verbreitet hat.