Malti musste wiederbelebt werden: Nick Jonas erinnert an dramatische Frühgeburt seiner Tochter

Vor vier Jahren sind Sänger Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra zum ersten Mal Eltern geworden. Doch ihre Tochter Malti kam unter dramatischen Umständen zur Welt. In einem Podcast hat der Sänger nun noch einmal auf diese schwierige Zeit zurückgeblickt.

Nick Jonas (33) hat über die dramatische Geburt seiner Tochter Malti Marie gesprochen, die drei Monate zu früh zur Welt gekommen ist. Der Sänger und seine Frau Priyanka Chopra (43) begrüßten im Januar 2022 ihre Tochter, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Das Mädchen musste wiederbelebt werden und sechs Bluttransfusionen erhalten.

Malti war bei der Geburt lila Der 33-Jährige blickte am Mittwoch (4. Februar) in Jay Shettys "Podcast "On Purpose" darauf zurück, dass Malti "unter, gelinde gesagt, sehr schwierigen Umständen zur Welt kam". Eigentlich sollte sie erst im April auf die Welt kommen. "Und dann bekamen wir einen Anruf, dass es früher so weit sein würde. Also haben wir sofort gehandelt. Wir kamen ins Krankenhaus, und da kam sie heraus." Sie sei lila gewesen, erinnerte sich der Sänger. "Diese Engel auf der Neugeborenen-Intensivstation haben sie in diesem Moment wiederbelebt und sich sehr schnell um sie gekümmert, sie intubiert und alles andere getan."

Die Geburt erfolgte auch noch inmitten der Corona-Pandemie. Das Paar habe "praktisch dreieinhalb Monate lang 12-Stunden-Schichten im Krankenhaus gearbeitet". "Es war tröstlich und beängstigend zugleich, jeden Tag dort zu sein und zu sehen, wie andere Familien ähnliche Situationen durchmachten." Malti habe "dreieinhalb Monate lang jeden Tag gekämpft und langsam etwas an Gewicht zugenommen". Sie erhielt in dieser Zeit sechs Bluttransfusionen. Nach dreieinhalb Monaten ging es ihr dann "sehr gut" und durfte endlich nach Hause.

"Ich glaube, sie weiß, wie sie auf die Welt gekommen ist und wie das erste Kapitel ihres Lebens war", sagte der Sänger noch. "Deshalb ist jeder Tag ein Geschenk, und das kann man ihr an ihrem Verhalten und ihrer Begeisterung für alles ansehen."

"Sie war so klein"

Schauspielerin Priyanka Chopra erzählte bereits der britischen "Vogue" im Januar 2023, dass ihre Tochter drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kam. "Ich war im OP, als sie herauskam. Sie war so klein, kleiner als meine Hand." Sie hätten beide daneben gestanden, als sie sie intubierten. "Ich weiß nicht, wie sie überhaupt das Nötige in ihrem winzigen Körper gefunden haben, um sie zu intubieren. Ich wusste nicht, ob sie es schaffen würde oder nicht."