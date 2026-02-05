Malti musste wiederbelebt werden: Nick Jonas erinnert an dramatische Frühgeburt seiner Tochter

Vor vier Jahren sind Sänger Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra zum ersten Mal Eltern geworden. Doch ihre Tochter Malti kam unter dramatischen Umständen zur Welt. In einem Podcast hat der Sänger nun noch einmal auf diese schwierige Zeit zurückgeblickt.
Nick Jonas (33) hat über die dramatische Geburt seiner Tochter Malti Marie gesprochen, die drei Monate zu früh zur Welt gekommen ist. Der Sänger und seine Frau Priyanka Chopra (43) begrüßten im Januar 2022 ihre Tochter, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Das Mädchen musste wiederbelebt werden und sechs Bluttransfusionen erhalten.