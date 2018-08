Malteser-Migranten-Medizin in Stuttgart Babybauch, aber nicht krankenversichert

Von Viola Volland 29. August 2018 - 16:38 Uhr

Die Frauenärztin Andrea Dekorsky bei der Untersuchung einer Schwangeren. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Schwanger und nicht versichert – in Stuttgart gibt es Hilfe für die Frauen. Eine Frauenärztin bietet bei der Malteser-Migranten-Medizin eine Sprechstunde an. Auch Studentinnen kommen zu ihr.

Stuttgart - Der Schritt der Frau mit den Rastazöpfen ist schwerfällig, ihr Babybauch ausladend. Sie ist in der 34. Woche, wiegt 112 Kilogramm. Nicht mehr lange bis zur Geburt. Die 26-Jährige wuchtet sich auf die Liege in der Ecke des Behandlungsraums der Malteser-Migranten-Medizin in der Böblinger Straße. Für einen Gynäkologenstuhl ist kein Platz, für eine klappbare Liege kein Geld. Es ist das letzte Mal, dass Maria (Namen aller Schwangeren geändert) hier untersucht wird. Sie hat geschafft, wovon andere im Wartezimmer nur träumen können: Sie hat den deutschen Vater ihres zukünftigen Kindes geheiratet und ist seit wenigen Tagen krankenversichert.