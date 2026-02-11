Malteser Hospizdienst: Schwerstkranken Kindern Zeit schenken​

Ambulante Kinderhospizarbeit ist nicht das leichteste Ehrenamt. Für Bettina Ramminger aus Reichenbach im Täle ist es eine erfüllende Aufgabe.
Bei der ambulanten Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche geht es in erster Linie um Lebensbegleitung – bei Bettina Ramminger, man nennt sie überall Tina, geht es nur um ein bisschen Zeit. Und die schenkt sie seit fünf Jahren einem ihr anfangs fremden Jugendlichen. Maik, ein Jugendlicher mit begrenzter Lebenserwartung, lernte sie mit 13 Jahren kennen. Zueinander gefunden haben sie aufgrund einer Zeitungsannonce im Jahr 2018. „Ehrenamtliche für den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser gesucht. Wir benötigen Menschen, die Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender Erkrankung oder deren Eltern schwerst erkrankt sind, Zeit, Entlastung und zuverlässige Unterstützung schenken.“