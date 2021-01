6 Der Architekt hat mit der Arbeit für das neue Lokal Malo begonnen, das sich im Neubau an jenem Ort befindet, auf dem sich einst die Rathausgarage befand. Foto: StZ

„Es gibt ein Morgen nach Corona“, sagt der frühere Marquardts-Chef Matthias Grohe, „dann ist der Nachholbedarf riesig.“ Die Pandemie bremst nicht seinen Plan, ein Lokal mit viel Grün aufzubauen – dort, wo die Rathausgarage stand.

Stuttgart - Malo ist eine Insel im Korallenmeer am Rande des Südpazifiks. Malo ist aber auch die Abkürzung der Vornamen Matthias und Lorenz. Malo soll das Restaurant heißen, das Matthias Grohe und sein 22-jähriger Sohn Lorenz Grohe, wenige Schritte vom Rathaus entfernt, eröffnen wollen – so früh, wie dies Corona eben zulässt. Die beiden haben sich aus dem Marquardts am Schlossplatz zurückgezogen und sind nun bereit für etwas Neues. Im Neubau an jenem zentral gelegenen Ort, an dem sich die Rathausgarage befand, sind Vater und Sohn seit Anfang des Jahres Mieter. Der Stadt gehört die Immobilie.

Wie kann man in diesen schweren Zeiten, da viele Wirte um ihre Existenz bangen, ein neues Lokal planen und bauen? Matthias Grohe hat diese Bedenken oft gehört. „Gut, ich gebe zu, ich habe Bauchschmerzen“, sagt er. Dennoch ist er zuversichtlich, dass es ein Leben nach Corona gibt. „Dann ist der Nachholbedarf sehr groß“, prophezeit der Wirt, „alle wollen dann wieder ausgehen, und die Gastro wird brummen.“

Die Eröffnung ist für Juni oder Juli geplant

Doch wann beginnt die „Zeit nach Corona“? Die Grohes planen die Eröffnung ihres Malos für Juni oder Juli. Es kann auch noch später sein. Mit der Stadt haben Vater und Sohn „verdammt hart verhandelt“, wie Matthias Grohe sagt. Man einigte sich auf eine Staffelmiete, die im „Worst Case“ 7000 Euro im Monate beträgt, wenn also wegen Corona alles zubleibt. Sobald verdient werden kann, gibt es eine am Umsatz orientierte Pacht, die im günstigen Fall bis auf 16 790 Euro hochgehen kann. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Zuschuss von 370 000 Euro für den Innenausbau, der etwa eine Millionen Euro betragen soll. „Das ist aber kein Geschenk“, stellt Grohe klar, „die Investitionen bleiben am Standort.“

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Ein grünes Restaurant auf 600 Quadratmetern und Außenplätze in den Arkaden soll’s werden, mit echten Pflanzen, Mooswänden und einem „Dschungel-Feeling“. Nachhaltigkeit werde im Malo groß geschrieben, versichert der künftige Betreiber Matthias Grohe, der in Freudenstadt mit seinem Bruder das Turmbräu betreibt. Die Speisen im Malo sind regional, nur der Wein kommt auch aus Italien und Frankreich. Die Familie Grohe – auch die Frau und die beiden Töchter des Seniors wollen im neuen Lokal mitarbeiten – will alle Generationen ansprechen, eine „coole Anlaufstelle“ schaffen auch für die, die nur einen Kaffee trinken oder mit dem Laptop arbeiten wollen. „Wir werden kein Schicki-Micki-Treff“, betont der Chef.

Ein neues Gastro-Dreieck beim Rathaus

Der Marktplatz soll endlich aus dem gastronomischen Dornröschenschlaf erwachen. Gleich mehrere Projekte sind in der Planung. Die Brauerei Dinkelacker-Schwabenbräu wird den umgebauten Ratskeller mit Außengastro betreiben. Die Systemgastrokette Cotidiano hat bereits eine Zweigstelle in der ehemaligen Landesbankfiliale von Breuninger eröffnet – und will auch nach draußen. Das Malo, wenige Schritte vom Rathausvorplatz entfernt, will mithelfen, dass am Rathaus ein neues Gastro-Dreieck entsteht. Jetzt hat die Arbeit für das neue Lokal begonnen. Der Architekt ist gerade dabei, seine Pläne für ein blühendes Interieur fertigzustellen – für ein neues Malo, weit weg vom Pazifik und auch weit weg von Saint-Malo.