Sommer, Sonne, Strandurlaub: Viele Menschen wollen im Urlaub entspannt die Seele baumeln lassen. Die spanische Insel Mallorca ist dabei seit Jahrzehnten ein beliebtes Reiseziel, besonders bei Deutschen. Doch nun warnt die spanische Polizei Touristen vor bedenklichen Drinks.

In einer Pressemitteilung informierte die Polizei in Palma am 21. Juli über illegale Straßenverkäufe von Cocktails. Anlass dafür war ein Vorfall am 13. Juli, der sich an der Playa de Palma ereignet hatte. Behörden beobachteten dort einen Mann, der Obst auf dem Boden schnitt, mit lediglich einer Plastiktüte zwischen den Lebensmitteln und dem Untergrund.

Cocktail-Zubereitung mit Ekelfaktor auf dem Boden. Foto: Lokalpolizei/Palma de Mallorca

Illegaler Straßenhandel in Palma de Mallorca

Der Verkäufer füllte anschließend Gläser mit einer bereits zuvor zubereiteten Mischung, die er in 5-Liter-Kanistern aufbewahrte. Das alles geschah auf dem Boden eines Parkplatzes, so die örtliche Polizei. Diese unkonventionelle und wenig appetitliche Art des Straßenverkaufs stellt aber nicht nur ein Gesundheitsrisiko für die Konsumentinnen und Konsumenten dar, sondern ist auch illegal.

Wie die spanische Polizei mitteilte, handelt es sich bei solchen Verkäufen um ein Verstoß gegen das Verbot des Alkoholverkaufs im öffentlichen Raum, da diesen Händlern in der Regel die nötige Lizenz fehlt. Deswegen sei der Verkäufer, den die Behörden am 13. Juli beobachteten, angezeigt worden.

Mallorca verbietet Straßenverkauf – Strafen für Kunden

In touristischen Regionen wie Palma finden sich oftmals Straßenverkäufer, die Cocktails wie zum Beispiel Mojitos oder Sangrias an Touristen verkaufen. Die Baleareninsel versucht schon seit längerem, gegen den exzessiven Alkoholkonsum vieler Party-Touristen vorzugehen.

So wurden die Strafen für öffentlichen Alkoholkonsum im vergangenen Jahr verschärft. Auch für Kunden ist in Palma de Mallorca übrigens die Annahme von Waren aus dem Straßenverkauf verboten. Zuwiderhandlungen können Strafen von 100 bis 750 Euro für eine vermeintlich günstige Sonnenbrille nach sich ziehen.

Die (afrikanischen) Straßenhändler werden im Mallorca-Jargon manchmal scherzhaft als „Helmuts“ bezeichnet, weil viele von Ihnen die Kunden unabhängig von derem wirklichen Namen schon seit Jahren immer als „Helmut“ ansprechen. Es gibt aber auch andere Gruppierungen, die sich im Sommer dem illegalen Straßenverkauf auf Mallorca widmen.

Die gesundheitlichen Risiken für die Konsumenten bekommen durch die Warnung der Polizei vor unhygienischen Straßencocktails nun nochmals eine neue Dimension.