Auf der Lieblingsinsel der Deutschen werden schlimme Erinnerungen an die Überflutungen von 2018 wach. Orte und Straßen in einem Teil der Insel standen unter Wasser. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten.

Heftige Bilder auf Mallorca: Zum wiederholten Mal in diesem Jahr wurde die Insel von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Im Touristenort Porto Cristo stand das schlammbraune Wasser sehr hoch - Autos wurden von den Fluten mitgerissen. Auch der Flugbetrieb am Flughafen Son Sant Joan war beeinträchtigt - mit Ausfällen und Verspätungen von mindestens zwei bis drei Stunden.

Anwohner berichten von kritischen Momenten in der Nacht auf Montag, als zahlreiche Keller und Straßen überflutet wurden. Die örtlichen Behörden registrierten mehr als 140 wetterbedingte Vorfälle, darunter zahlreiche Pumpeinsätze der Feuerwehr. Überflutet wurde unter anderem die Tennisakademie von Weltstar Rafael Nadal. Schäden gab es auch an der Cala Romántica und in der Gegend von Felanitx.

Tödliche Mallorca-Überschwemmung 2018

Im Gegensatz zu den Überschwemmungen im Oktober 2018, bei denen im Osten Mallorcas im Raum Sant Llorenç und S´Illot 13 Menschen ums Leben gekommen waren, sind nach ersten Berichten aktuell nur Sachschäden zu beklagen, obwohl auch dieses Mal ein Sturzbach über die Ufer getreten ist. Dass es Überschwemmungen an dem Gewässer namens Riuet gibt, ist man in Porto Cristo zwar gewohnt – so heftig wie nun allerdings nicht. „Ich lebe seit über 50 Jahren hier, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte eine Anwohnerin dem Mallorca Magazin.

Regenrekorde auf Mallorca

An einigen Messstellen gab es im Übrigen neue Tagesrekorde, am Sportplatz in Manacor etwa 174 Liter pro Quadratmeter, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009. Die Gemeinde Campos im Südosten Mallorcas meldete circa 101 Liter pro Quadratmeter.

Sturzbach Riuet in Portocristo auf Mallorca. Foto: dpa/Clara Margais

Unweter auf Mallorca: Betroffene Orte (Auswahl)

Porto Cristo

Manacor

Felanitx

Cala Romántica

Llucmajor

Campos

Colònia de Sant Jordi

Santanyí

Ses Salines

Vilafranca de Bonany

Porrereres

Portocolom

Cala d´Or

Unwetterwarnung auf Mallorca

Die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten laufen auf Hochtouren und die meisten gesperrten Straßen konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Andere Orte auf Mallorca waren weitaus weniger vom Starkregen betroffen als der Osten der Insel. Die Situation bleibt jedoch angespannt, da der Wetterdienst für die kommenden Tage weitere Unwetterwarnungen herausgegeben hat.

Insbesondere wird vor starkem Wind und Wellengang an der Küste gewarnt. Auch ein bräunlicher Schlammregen aus Sahara-Staub ist laut Wetterdienst AEMET möglich. Trotz spätsommerlicher Temperaturen wird vom Baden im Meer abgeraten. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen auf Mallorca, weil unbedarfte Touristen Gelbe oder Rote Flaggen ignorieren oder trotz Wellen an unbewachten Naturstränden schwimmen gehen.