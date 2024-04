1 Mallorca läutet die Partysaison ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Clara Margais

Auf Mallorca ist wieder Party angesagt. Die spanische Mittelmeerinsel bereitet sich auf den Touristen-Ansturm vor. Die Kassen klingeln. Doch die Freude ist nicht ungetrübt.











Link kopiert



Auf Mallorca geht die Partysaison 2024 los. Der inoffizielle Startschuss ist das viertägige Opening des Kultlokals Bierkönig an der Playa de Palma, das am Mittwoch beginnt. In der Woche darauf zieht der größte Konkurrent, der Megapark, nach. Die beiden größten Diskotheken der deutschen Partyhochburg sind am sogenannten Ballermann zwar schon seit Wochen geöffnet (tatsächlich macht der Bierkönig gar keine Winterpause), aber erst mit dem Opening-Fest wird es traditionell so richtig voll am beliebten Strandabschnitt der spanischen Mittelmeerinsel.