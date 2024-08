33 Freunde des Party-Lebens auf der spanischen Mittelmeerinsel kamen in Böblingen auf ihre Kosten. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfeld

Schrille Kostüme, laute Töne und viel Durst: Rund 5000 Besucher feiern beim Mallorca Total-Festival auf dem Böblinger Flugfeld. Feucht-fröhlich und nicht nur friedlich.











An die 5000 Besucherinnen und Besucher kamen am Samstag zum diesjährigen Mallorca Total-Festival aufs Festgelände am Böblinger Flugfeld. Gefeiert wurde feucht-fröhlich von zwölf am Mittag bis gegen elf Uhr in der Nacht. Anders als im Vorjahr machten diesmal keine Wetterkapriolen der Veranstaltung zu schaffen.