Ein Stück Ballermann in Stuttgart – die „Malle-Party“ im Klauss & Klauss Zelt zählt zu den Highlights auf dem Cannstatter Volksfest. Trotz VfB-Spiel im benachbarten Stadion war das Zelt gut gefüllt. Für einen Sonntag sei das „ziemlich voll“, erzählt ein Kellner.

Freitag und Samstag sei immer am meisten los, sonntags schwächt es ab. „Die Leute müssen montags halt arbeiten“, meint er und läuft schon zum nächsten Gast, der ein Schild mit „DURST“ in die Höhe streckt. Ans Arbeiten scheint hier jedoch keiner zu denken.

Zum Malle-Glück fehlt nicht mehr viel

„Wo sind meine Mallorca-Kinder?“, ruft der Entertainer Julian Benz, als er auf die Bühne kommt und mit einem Johlen begrüßt wird. Mallorca-Kind ist auch Luisa – die 28-Jährige fliegt mindestens einmal im Jahr mit ihrer besten Freundin auf die Insel. Ob der Malle-Vibe hier in Bad Cannstatt ankommt? „Schon“, meint sie, „Ich bräuchte nur bisschen mehr Sonne und Strand“. Zwei Männer gesellen sich zum Gespräch, für die beiden ist das Feeling „noch nicht ganz da“. Was noch zum authentischen Malle-Glück fehlt? „Geile Weiber!“ Währenddessen läuft passend im Hintergrund der Song „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ von Ikke Hüftgold. Das Niveau sinkt, die Menge singt.

Was auch dazu gehört: das passende Outfit. Inmitten von Hawaii-Hemden, Sonnenbrillen und Lederhosen hat Julia die perfekte Schnittstelle zwischen Mittelmeer und Neckar gefunden: Das Bierkönig Dirndl. Schon zehn Mal ist die Stuttgarterin an der Playa de Palma gewesen – und auch das Volksfest steht jedes Jahr auf dem Programm. „Es ist natürlich nicht dasselbe“, findet Julia und ergänzt: „Es ist Wasen mit ein bisschen Malle.“

Trinkfest und friedlich

Mit dem Alkoholpegel steigt auch die Stimmung. Während die Fans auf den Act von Sängerin Frenzy warten, spielt der Mallorca-DJ „Andy Luxx“ den Ballermann-Hit „Delfin“ und das ganze Zelt stimmt mit der passenden Choreografie mit ein. Dann, endlich: „Auf geht’s nach Malle!“, feuert Frenzy die trinkfeste Meute an und es dauert nicht lange bis die ersten Fans von der Bank hüpfen, in den Gängen tanzen oder sich der Polonaise anschließen.

Das Küchenpersonal filmt die Menschenraupe während sie an der Essensausgabe vorbeitanzen. Dass Stuttgart nicht am Meer liegt, scheint spätestens jetzt auch egal zu sein. Solange genügend Menschen gemeinsam davon singen „dicht im Flieger“ nach Palma de Mallorca zu sitzen, fühlt es sich auch ein bisschen so an.