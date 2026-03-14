Mallorca: Neuer Weitwanderweg führt durch 100 Kilometer Natur

Erst im Februar wurde ein neuer Weitwanderweg auf Mallorca offiziell eröffnet. Die Route "East Mallorca GR-226" hat traumhafte Strände, verschlafene Städtchen und vieles mehr zu bieten.
Im Osten Mallorcas dürften sich in den kommenden Wochen und Monaten mehr Wanderbegeisterte tummeln als bisher. Der Inselrat hat laut lokaler Berichte im Februar 2026 den Fernwanderweg "East Mallorca GR-226" offiziell in seiner Gänze eröffnet. Die rund 100 Kilometer lange Strecke erschließt den nordöstlichen Llevant-Bereich der Insel über einen zusammenhängenden Weitwanderweg.