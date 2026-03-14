Mallorca: Neuer Weitwanderweg führt durch 100 Kilometer Natur

Erst im Februar wurde ein neuer Weitwanderweg auf Mallorca offiziell eröffnet. Die Route "East Mallorca GR-226" hat traumhafte Strände, verschlafene Städtchen und vieles mehr zu bieten.

Im Osten Mallorcas dürften sich in den kommenden Wochen und Monaten mehr Wanderbegeisterte tummeln als bisher. Der Inselrat hat laut lokaler Berichte im Februar 2026 den Fernwanderweg "East Mallorca GR-226" offiziell in seiner Gänze eröffnet. Die rund 100 Kilometer lange Strecke erschließt den nordöstlichen Llevant-Bereich der Insel über einen zusammenhängenden Weitwanderweg.

Am Strand und im Landesinneren Die GR-226-Route verbindet unter anderem die Gemeinden Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar und Manacor. Die Hauptroute misst nicht ganz 94 Kilometer und ist in vier Tagesetappen zwischen etwa 22,5 und 25 Kilometer aufgeteilt. Pro Etappe sind jeweils um die sechs Stunden veranschlagt - mal etwas mehr, mal etwas weniger. Zwei Zubringerwege ab Son Macià und Costa dels Pins ergänzen die Strecke. Insgesamt kommt die Route damit auf nahezu 105 Kilometer.

Die erste Etappe verbindet Cales de Mallorca mit Manacor, auf der zweiten geht es weiter bis nach Son Carrió. Von dort aus machen sich Wanderbegeisterte auf den Weg nach Artà. Dort angekommen, erwartet Urlauberinnen und Urlauber die letzte Etappe bis zur Bucht Cala Mesquida. Nähere Details dazu gibt es unter anderem auf der Tourismuswebseite für das östliche Mallorca.

Der ausgeschilderte Weg führt vorbei an prächtigen Feldern, blühenden Küstenlandschaften, wunderschönen Stränden, historischen Ortschaften und abwechslungsreichen Sehenswürdigkeiten wie Kirchen und alten Festungen. Vermittelt werden soll Wandernden und auch Radfahrern ein "authentisches Mallorca [...], wo die Zeit stillzustehen scheint", wirbt das Tourismuskonsortium Son Servera und Sant Llorenç des Cardassar. In unmittelbarer Nähe ist unter anderem auch das Naturschutzgebiet Llevant gelegen.

Wege freilegen, Sicherheit schaffen

Das Projekt wurde dem "Mallorca Magazin" zufolge nach Jahren der Planung realisiert. Arbeiten zur Freigabe des Weges hätten demzufolge im Sommer 2025 begonnen. So sei es etwa notwendig gewesen, Wege teils freizulegen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Der Weg verlaufe stellenweise entlang verkehrsreicher Straßen und so seien etwa Leitplanken angebracht worden.

"Der GR-226 ist mit einer Gesamtlänge von 104,82 km so angelegt, dass er maximale Sicherheit und Zugänglichkeit gewährleistet und dank seines geringen Schwierigkeitsgrades für Wanderer aller Erfahrungsstufen geeignet ist", heißt es auf der Tourismuswebseite.