„Mallorca-Grippe“ wütet unter Insulanern und Gästen

Ungewöhnlich frühe Krankheitswelle auf den Balearen: Die Notaufnahmen sind randvoll mit Corona- und Grippe-Patienten.

Die Lieblingsinsel der Deutschen erlebt derzeit einen ungewöhnlich frühen Höhepunkt bei Atemwegserkrankungen. Was in Spanien normalerweise erst im Dezember sein Maximum erreicht, sorgt bereits jetzt für teilweise überlastete Dienste in den Krankenhäusern. Laut „Mallorca Zeitung“ wurden die Gesundheitseinrichtungen seit dem 8. Oktober mit einem plötzlichen Anstieg an Patienten konfrontiert.

Corona, Grippe und RSV auf Mallorca

Ärzten zufolge stieg die Zahl der Atemwegsinfektionen nach dem Sommer so drastisch an, dass die Notdienste überfordert sind – mit deutlich mehr Fällen als sonst zu dieser Jahreszeit üblich.

Unter den Infektionen dominieren Corona-Fälle vor Grippe und dem RS-Virus. Die Mallorca Zeitung berichtet, dass die meisten Coronafälle derzeit glücklicherweise mild verlaufen und sich durch mäßiges Fieber, allgemeines Unwohlsein, Husten, Halsschmerzen und Schnupfen äußern. Die aktuell vorherrschenden Virusvarianten Nimbus und Stratus können jedoch auch zu anhaltendem Husten, hohem Fieber, Schüttelfrost sowie dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn führen.

Eigentlich gilt der Herbst als ideale Urlaubszeit auf Mallorca (Bild vom 9. Oktober). Foto: Clara Margais/dpa

„Mallorca-Grippe“ auch unter Promis

Nicht nur Einheimische sind betroffen. Auch zahlreiche Urlauber leiden aktuell unter der sogenannten „Mallorca-Grippe“. Einige Touristen berichten, dass sie direkt nach ihrer Rückkehr nach Deutschland mit grippeähnlichen Symptomen zu kämpfen hatten. Auch Prominente wie die „Goodbye Deutschland“-Stars Caroline und Andreas Robens wurden von der Krankheitswelle nicht verschont, berichtet „Der Westen“.

Die Infektionen verbreiten sich offenbar besonders schnell in den Touristenhochburgen in El Arenal wie Megapark, Bierkönig sowie an anderen stark frequentierten Orten, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und ideale Bedingungen für die Übertragung von Viren herrschen.

Vorsichtsmaßnahmen gegen „Mallorca-Grippe“

Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren

Wenn möglich Abstand halten, besonders in überfüllten Bereichen

Bei Immunschwäche oder hohem Alter eventuell Maske tragen

Bei Symptomen ausruhen und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen

Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen

Corona- und Grippe-Impfung erwägen

Wer dieser Tage auf Mallorca unterwegs ist oder eine Reise plant, sollte umsichtig bleiben, um sich vor Infektionen zu schützen und im Urlaub oder nach der Heimkehr nicht im Krankenbett zu landen.