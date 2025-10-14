Mallorca greift durch: Palma verschärft Regeln für Vermietungen an Urlauber

Mit neuen Regelungen versucht man auf Mallorca schon länger, den Massentourismus einzudämmen. Ein neuer Plan in Palma könnte nun spürbare Auswirkungen auch für deutsche Touristen haben.
Die Stadt Palma de Mallorca erlässt strengere Regeln für den Tourismus. Die Verwaltung der größten Stadt auf der beliebten Urlaubsinsel plant etwa ein umfassendes Verbot für neue Ferienwohnungen genauso wie für neue Hostels. Das kündigte Palmas konservativer Bürgermeister Jaime Martínez Llabrés (PP) am Dienstag an. Außerdem wurde Party-Booten am Paseo Marítimo der Kampf angesagt. Der Bürgermeister verkaufte die Maßnahmen als Teil seiner Strategie zur Qualitätsförderung, Bekämpfung illegaler Unterkünfte und zur umfassenden Aufwertung der Stadt als Touristenziel.