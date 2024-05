1 Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Karsten Lauer

Ein 23 Jahre alter Deutscher ist bei einem Sturz von einem Hotel am Ballermann auf Mallorca zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.











Link kopiert



Ein deutscher Tourist ist an seinem ersten Urlaubstag auf Mallorca ums Leben gekommen. Der 23-Jährige sei in der Nacht auf Dienstag am sogenannten Ballermann bei einem Sturz vom Hotel gestorben, teilte die Polizei der spanischen Mittelmeerinsel mit. Man gehe von einem tragischen Unfall aus, hieß es. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Nach Medienberichten stürzte der junge Mann aus circa zwölf Metern in die Tiefe.