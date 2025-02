Ein dementer Deutscher hat auf Mallorca tagelang den Tod seiner Frau nicht bemerkt - und schlief sogar neben ihr. Das teilte eine Sprecherin der Polizeieinheit Guardia Civil in Palma mit. Man gehe von einem natürlichen Tod der 82-Jährigen aus. „Für uns ist der Fall daher abgeschlossen“, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die mallorquinische Zeitung „Última Hora“ berichtet.

Das Ehepaar verbrachte den Winter den Angaben zufolge in einer Apartmentanlage in Sa Coma im Osten der Urlaubsinsel. Wie der 86-jährige Deutsche per Dolmetscher der Polizei sagte, dachte er, seine Frau schlafe die ganze Zeit. Sie litt unter anderem an Diabetes.

Lesen Sie auch

Erst als sie eines Tages auf den Boden fiel und ihm nicht antwortete, wählte er den Notruf. Die Ärzte entdeckten den in eine Decke gewickelten Leichnam auf dem Boden und stellten fest, dass der Tod schon mehrere Tage zurücklag. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann seine Frau nachts versehentlich aus dem Bett stieß.