Bis zum 100. Lebensjahr am Ballermann? Der Bierkönig hat seinen Vertrag mit Schlagerstar Heino bis 2038 verlängert. Für den Sänger ist dieser Schritt der Großraumdisco kein rein symbolischer Akt.

Heino (86) hat in diesem Jahr sein Ballermann-Debüt gefeiert - und bleibt dem Bierkönig auch in Zukunft treu. Der Schlagerstar verlängerte seinen Vertrag mit der Kult-Disco nicht nur um ein Jahr, sondern gleich um 13. Bis 2038 gilt der neue Kontrakt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Heino wäre bei Vertragsende also 100 Jahre alt.

Für Heino ist die lange Vertragslaufzeit kein rein symbolischer Akt. Er traut sich zu, mit 100 Jahren tatsächlich noch auf der Bühne des Bierkönigs zu stehen. "Ich bin gesundheitlich topfit und lasse mich regelmäßig durchchecken", sagte er zu "Bild".

Heino will Zeit nicht "nicht im Schaukelstuhl verbringen"

"Ich glaube fest daran, die 100 zu erreichen", so der Sänger weiter. Die kommenden 13 Jahre wolle er "nicht im Schaukelstuhl verbringen". Heino freut sich, dass es im Bierkönig "keine Altersbeschränkung gibt und mich mein Publikum auch weiter sehen will".

"Ich habe mich dort wunderbar wohlgefühlt," schwärmte er über sein Engagement in dem Lokal in der sogenannten Schinkenstraße in Platja de Palma auf Mallorca. Im 1988 eröffneten Bierkönig treten regelmäßig Partyschlagerstars wie Ikke Hüftgold, Mickie Krause oder Mia Julia auf.

2023 erfand sich Heino einmal mehr neu. Nachdem er zuvor unter anderem mit Heavy Metal flirtete und 2013 beim Wacken-Festival aufgetreten war, wandte er sich auf dem Album "Lieder meiner Heimat" dem Partyschlager zu. Im Mai 2025 trat er dann erstmals im Bierkönig auf. Fünf weitere Auftritte folgten.